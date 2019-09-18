Названы российские города с самыми высокомерными жителями

Самые высокомерные россияне проживают в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом говорится в исследовании агентства Zoom market, опубликованном в среду, 18 сентября.

Далее в списке разместились Екатеринбург и Краснодар. Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.

Участникам опроса, в частности, задавались вопросы о том, считают ли они себя лучше других, спокойно ли воспринимают критику. Респонденты также отвечали, могут ли они признать, что кто-то умнее их.

Примечательно, что 93% участников исследования отрицательно ответили на вопрос, считают ли они себя высокомерными.

9 сентября были опубликованы результаты опроса, который показал, что самые красивые представительницы прекрасного пола проживают в Москве. В топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.