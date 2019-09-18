Прямой эфир

Названы российские города с самыми высокомерными жителями

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самые высокомерные россияне проживают в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом говорится в исследовании агентства Zoom market, опубликованном в среду, 18 сентября.

Далее в списке разместились Екатеринбург и Краснодар. Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.

Участникам опроса, в частности, задавались вопросы о том, считают ли они себя лучше других, спокойно ли воспринимают критику. Респонденты также отвечали, могут ли они признать, что кто-то умнее их.

Примечательно, что 93% участников исследования отрицательно ответили на вопрос, считают ли они себя высокомерными.

9 сентября были опубликованы результаты опроса, который показал, что самые красивые представительницы прекрасного пола проживают в Москве. В топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы города с самыми красивыми женщинами в России
Опрос выявил сторону европейцев в случае войны США и России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019