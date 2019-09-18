Эксперты прокомментировали намерение Индии увеличить закупку российской нефти

Возникшая в Индии идея увеличить закупку нефти у российской компании «Роснефть» на фоне снижения поставок из Саудовской Аравии — совершенно естественное решение. Об этом заявил экономист Михаил Делягин.

Индия получает очень большой объем нефти из Саудовской Аравии, отметил эксперт. Падение поставок из-за атаки на Saudi Aramco оказалось критическим значимым, и Индия, которая полностью зависима от ближневосточной нефти, решила подстраховаться.

«Атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии поставили под серьезный вопрос не только геополитическую стабильность на Ближнем Востоке, но и бесперебойность и гарантированность поставок нефти из этого региона», — отметил программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО, доктор политических наук Олег Баранов. По его словам, в свете последних событий не исключена дальнейшая эскалация конфликта в регионе и срыв ранее заключенных договоренностей. Всё это открывает многообещающую перспективу сотрудничества Индии с Россией.

Решение Индии — закономерный результат поиска способов диверсификации нефтяных ресурсов, отметил программный директор Валдайского клуба, президент консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» Андрей Сущенцов.

«В силу того, что с Россией у Индии развивается давнее и глубокое партнерство, индийским компаниями принадлежат значительные доли в российских нефтяных кластерах, в Восточной Сибири, то закономерно, что индийское руководство в первую очередь обратилось к России с целью рассмотреть возможность увеличения поставок российских энергоресурсов», — считает он.

«Это вполне естественное решение и прагматичное, потому что рыба ищет там, где глубже, а инвесторы ищут там, где надежнее», — отметил политолог, глава Центра политинформации Алексей Мухин.

«В условиях, когда Саудовская Аравия, фактически, вдвое сократила поставки из-за атаки дронов, это вполне закономерное решение, потому что в общем-то природа не терпит вакуума, а индийский рынок — он на данный момент самый активно развивающийся рынок нефтепродуктов в мире», — заявил политолог Олег Бондаренко.