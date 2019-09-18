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В Италии задержан заочно осужденный в РФ за убийство гражданин Грузии

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Разыскиваемый в России за совершение убийства 41-летний гражданин Грузии был задержан сотрудниками пограничного управления в аэропорту итальянского города Болонья. Об этом сообщает газета il Resto del Carlino со ссылкой на правоохранительные органы во вторник, 17 сентября.

Издание отмечает, что гражданина с инициалами Т.Б. задержали в аэропорту имени Гульельмо Маркони. Он был заочно приговорен российским судом к 15 годам лишения свободы.

Мужчина находился в международном розыске с 10 августа 2015 года за совершенное в России убийство, пишет издание Bologna Today. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

В конце августа в Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве грузина. Прокуратура немецкой столицы сообщала, что по запросу регулятора был выдан ордер на арест по подозрению мужчины в убийстве.

23 августа в районе Берлина Моабит неизвестный на велосипеде выстрелил в оппонента, после чего скрылся. Выяснилось, что подозреваемым оказался 49-летний гражданин России, а жертвой стал 40-летний гражданин Грузии. Полиция нашла личные вещи и орудие убийства.

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