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Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Национальный родительский комитет выступил против введения обязательной сдачи ЕГЭ И ОГЭ по иностранному языку. Об этом 18 сентября сообщает RT со ссылкой председателя комитета Ирину Волынец.

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По мнению общественников, еще один обязательный экзамен сильно усложнит учебу для детей, а на их родителей повысится финансовая нагрузка в связи с тем, что подготовка к экзамену по английскому подразумевает занятия с репетитором.

«Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения», — говорится в тексте обращения, которое направлено министру просвещения России Ольге Васильевой.

О том, что английский собираются сделать обязательным школьным экзаменом, сообщалось еще в июле прошлого года. Тогда глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году будет проведен тестовый экзамен, а в 2022 году его введут на постоянной основе.

26 июня сообщалось, что на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

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