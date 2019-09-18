Эдвард Сноуден выпустил книгу-автобиографию. Мемуары на двух языках, английском и немецком, поступили в продажу в Германии. Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности рассказал по видеосвязи с Берлином о деталях своего сочинения.