Сноуден рассказал об условиях возвращения в США

Сноуден вернётся в США, если суд будет объективным. Присяжные должны ознакомиться с материалами, преданными огласке. По словам бывшего сотрудника ЦРУ, коллегия должна узнать причины поступка. Возвращение только ради приговора подаст неправильный пример. Сноуден разгласил информацию о методах слежки спецслужб США. После экс-сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, затем в Москву. В России он получил убежище.