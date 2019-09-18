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Жителей Китая напугал 18-метровый «водяной монстр»

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Фото: скриншот с видео
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Жители Восточного Китая обнаружили в реке Янцзы 18-метрового черного монстра, пишет Mirror.

Существо плавало у поверхности воды неподалеку от крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья», и местные жители никак не могли понять его происхождения.

По словам профессора Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун, движения животного говорили о том, что это змея.

Однако правда оказалась прозаичней. Рабочие решили поймать чудовище и вытащили из воды кусок резиновой ленты, которую используют при создании надувных лодок.

Ранее сообщалось, что у берегов Новой Зеландии дайверы запечатлели на видео загадочное морское чудовище длиной 8 метров.

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