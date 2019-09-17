Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США

В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО. Они пришли к выводу, что даже локальное использованиетакого оружия приведет к гибели почти 100 млн человек.

Ролик был размещен на YouTube-канале Алекса Глесера, который стал одним из авторов этого проекта.

По словам исследователей, для создания этой модели они обратились к обширным наборам данных о ядерном оружии, а также его запасах у обеих сторон. Согласно рассмотренному сценарию, Россия наносит удар про приграничным территориям Германии и Польши, сдерживая силы НАТО в Центральной и Восточной Европе. В ответ на это, согласно сценарию, в ответ применяет ядерное оружие по Калининградской области.

По подсчетам экспертов, уже в первые часы этого «локального» противостояния, погибнут около 91,5 млн человек.

12 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил начала ядерной войны. По его словам, США могут стремиться к снижению порога применения ядерного оружия «в практическом плане».

В августе Рябков заявил, что США, проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), взяли курс на нагнетание военной напряженности. По его словам, испытания подтверждают, что Вашингтон давно ведет разработку подобных систем, подготовка к выходу из ДРСМД «включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.