Депутат попросил Минтранс смягчить нормативы перевоза ручной клади

Депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил смягчить нормативы размера ручной клади на российских авиалиниях. Соответствующее письмо он направил министру транспорта России Евгению Дитриху и главе комитета по транспорту нижней палаты парламента Евгению Москвичеву.

По данным «РИА Новости», Ревенко предлагает внести изменения в приказ Минтранса о минимальных габаритах ручной клади, предусмотрев возможное отклонение размера клади на 5 см по одной из сторон от установленных авиакомпанией требований.

«Конечно, человечное отношение к людям ни в каких инструкциях, увы, не пропишешь, но можно хотя бы расширить рамки этих дурацких калибраторов и сделать в правилах люфт. Рассчитываю, что министр внимательно отнесется к предложениям, изложенным в этом письме», — отметил депутат.

В конце августа в СМИ появилась информация о том, что в московском аэропорту Внуково авиакомпания «Победа» сняла с рейса пассажирку в связи с превышением лимита размера ручной клади.

По данным компании, 21 августа женщина с ручной кладью, которая значительно превышала максимальные разрешенные габариты, пришла в 19:18 на посадку на рейс Москва–Чебоксары. При этом посадка должна была закончиться в 19:15 мск, как было указано на талоне. Пассажирка согласилась выполнить требования авиакомпании только в 19:23, когда двери гейта были закрыты и автобусы с клиентами были отправлены на удаленную стоянку к самолету.

«Победа» обратила внимание, что все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия договора перевозки, а также подчеркнула, что при бронировании билета на сайте пропустить и не увидеть информацию о правилах провоза ручной клади невозможно.