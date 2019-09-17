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США призовут Турцию закупать их продукцию вместо Су-35 и Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замглавы минобороны США Джон Руд заявил, что Вашингтон будет призывать Анкару закупать их продукцию вместо российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться — в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость. Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу», — отметил Руд, не уточнив при этом, какую именно альтернативу они готовы предложить Анкаре.

28 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019 и осмотрел новинки российской военной и гражданской авиатехники. Сообщалось, что он заинтересовался истребителями Су-35 и Су-57.

Позже в тот же день глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил о начале переговоров между Россией и Турцией о покупке этих самолетов.

1 сентября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой. Однако на следующий день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что Москва и Анкара в данный момент не ведут переговоры о покупке Турцией истребителей Су-35 и Су-57.

Информация о планах Анкары закупить российские истребители появилась после того, как США в июле в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству F-35. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм тогда заявила, что американский истребитель не может сосуществовать с «российской платформой сбора разведданных», подразумевая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Тогда США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, однако турецкое руководство не отказалось от договоренностей с российской стороной. Так, Россия завершила поставки ЗРК С-400 в Анкару 15 сентября.

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