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Верховный суд поддержал не пришедшую на работу из-за непогоды женщину

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Верховный суд поддержал бывшую сотрудницу московского НИИ, уволенную за прогул из-за непогоды. Суд признал, что она действительно не могла выйти на работу.

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Инцидент произошел 3 февраля 2018 года. Женщина уехала к родителям в подмосковную деревню Фелисово и не смогла доехать до работы из-за сильного снегопада. Она предупредила об этом руководителя, но, несмотря на это, была уволена, передает «РИА Новости».

Тимирязевский суд Москвы и Мосгорсуд признали увольнение законным. Однако Верховный суд счел, что они не проверили все обстоятельства и не оценили соразмерность увольнения.

В заключении коллегии Верховного суда говорится, что в деревне только одна дорога на въезд и выезд. Из-за того что ее не очистили после снегопада, женщина действительно не могла выехать на машине. Общественного транспорта в этом месте нет, а расстояние до ближайшей станции составляет 10 км.

В декабре 2018 года суд признал право жильцов многоквартирных домов курить у себя дома, однако обязал их выплачивать компенсацию соседям в случае попадания дыма к ним, так как они имеют право на «благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей». Решение было вынесено по иску жителя Новосибирска, требовавшего с курящего соседа 250 тыс. рублей возмещения.

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