Появилось видео первой посадки российского МС-21 за рубежом

Объединенная авиастроительная корпорация во вторник, 17 сентября, опубликовала видео первого приземления российского среднемагистрального самолета МС-21 за границей. Накануне лайнер приземлился в Стамбуле, где проходит выставка «Технофест».

Выставка проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября.

28 августа президент ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов сообщил, что каталожная цена МС-21 будет на 20% ниже стоимости зарубежных конкурентов.

МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Публике он был продемонстрирован на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. Первый демонстрационный полет он совершил на американских двигателях Pratt&Whitney.