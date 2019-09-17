Прямой эфир

Археологи обнаружили монастырское кладбище в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Зеленой рощи в Екатеринбурге археологи выявили старинное монастырское кладбище. Для сохранения объекта потребуется изменение плана реконструкции парка.

Специалисты изучили генплан территории 1856 года. Согласно документу, захоронения находились вокруг собора Александра Невского в пределах монастырской ограды Ново-Тихвинского женского монастыря. К началу XX века кладбище разрасталось и вышло за пределы монастыря к западу. При этом южная часть Монастырской рощи, которая теперь является Зеленой рощей, использовалась для отдыха горожан. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

О выявлении кладбища сообщили в свердловском управлении госохраны объектов культурного наследия. Специалисты уточнили, что для реконструкции парка придется менять проект для сохранения выявленных захоронений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект по оцифровке кладбищ завершат в Нижнем Новгороде в октябре
Редкий археологический объект нашли на раскопках на месте кремля в Туле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019