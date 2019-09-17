Археологи обнаружили монастырское кладбище в Екатеринбурге

На территории Зеленой рощи в Екатеринбурге археологи выявили старинное монастырское кладбище. Для сохранения объекта потребуется изменение плана реконструкции парка.

Специалисты изучили генплан территории 1856 года. Согласно документу, захоронения находились вокруг собора Александра Невского в пределах монастырской ограды Ново-Тихвинского женского монастыря. К началу XX века кладбище разрасталось и вышло за пределы монастыря к западу. При этом южная часть Монастырской рощи, которая теперь является Зеленой рощей, использовалась для отдыха горожан. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

О выявлении кладбища сообщили в свердловском управлении госохраны объектов культурного наследия. Специалисты уточнили, что для реконструкции парка придется менять проект для сохранения выявленных захоронений.