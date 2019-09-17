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Баренцево море признали самым грязным в Арктике

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Ученые признали Баренцево море самым грязным из всех морей Северного морского пути. Об этом говорится исследовании Российского государственного гидрометеорологического университета. Наибольшую опасность, как полагают авторы документа, представляет микропластик толщиной менее 1 мм.

К аналогичному выводу пришли специалисты во время экспедиции «Трансарктика-2019». По словам доцента кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александры Ершовой, даже визуально было видно, что воды Баренцева и Карского морей захламлены мусором. Очень много пакетов, бутылок и банок плавает на поверхности.

ИА «Би-порт» отмечает, что динамика загрязнения схожа с данными европейских исследований. В них Баренцево море называется аккумулятором мусора, который попадает с судов или тащится течением из Атлантики.

Окончательные выводы ученые сделают после 25 октября, когда будут завершены масштабные исследования акватории морей Северного морского пути. Результаты могут стать основой для экологической доктрины России в Арктике.

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