Ученые создадут систему управления айсбергами в Баренцевом море

Ученые Северного федерального университета (САФУ) работают над созданием системы управления льдами Баренцева моря. С помощью нее можно будет сделать навигацию безопасной.

Как уточняет ИА FlashNord, обломки айсбергов все чаще стали появляться в море из-за глобального потепления. Они представляют угрозу для проходящих судов. Специалисты по радиолокационному спутниковому зондированию морских льдов предупреждают, что это может привести к гибели людей.

Архангельским ученым в работе помогают коллеги из Северного научно-исследовательского института Нарвика, Технологического университета Лулео и Финского метеорологического института.