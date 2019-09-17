На РЕН ТВ стартует новый сезон проекта «Как устроен мир»

Новый сезон программы «Как устроен мир» стартует на РЕН ТВ. Специалист по выживанию Тимофей Баженов обещает, что выпуски станут интереснее и экстремальнее. В преддверии третьего сезона Баженов пообщается со зрителями в «ОК». В прямом эфире фанаты смогут задать ведущему любые вопросы. Кроме того, Тимофей проведёт розыгрыш полезных призов. Премьера программы «Как устроен мир» назначена на 23 сентября.