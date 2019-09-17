На РЕН ТВ стартует новый сезон проекта «Как устроен мир»
Новый сезон программы «Как устроен мир» стартует на РЕН ТВ. Специалист по выживанию Тимофей Баженов обещает, что выпуски станут интереснее и экстремальнее. В преддверии третьего сезона Баженов пообщается со зрителями в «ОК». В прямом эфире фанаты смогут задать ведущему любые вопросы. Кроме того, Тимофей проведёт розыгрыш полезных призов. Премьера программы «Как устроен мир» назначена на 23 сентября.
Новый сезон программы «Как устроен мир» стартует на РЕН ТВ. Специалист по выживанию Тимофей Баженов обещает, что выпуски станут интереснее и экстремальнее. В преддверии третьего сезона Баженов пообщается со зрителями в «ОК». В прямом эфире фанаты смогут задать ведущему любые вопросы. Кроме того, Тимофей проведёт розыгрыш полезных призов. Премьера программы «Как устроен мир» назначена на 23 сентября.