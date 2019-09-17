В Крыму предложили ввести второе название республики

В правительстве Крыма поддержали двойное название республики. Глава национально-культурной автономии крымских греков Иван Шонус уверен, что название Крым–Таврида позволит закрепить российский статус за полуостровом. Идею обсудят в госсовете республики. Сейчас авторы предложения работают с историками и готовят аргументы. При этом сам Иван Шонус считает, что это тема не завтрашнего дня. По мнению автора, общество еще не готово к переименованию.