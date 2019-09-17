Американка впервые переплыла Ла-Манш четыре раза подряд

Гражданка Соединенных Штатов Сара Томас стала первым в мире человеком, переплывшим пролив Ла-Манш четыре раза подряд. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает издание The Sun.

37-летняя пловчиха завершила заплыв в британском портовом городе Дувр во вторник утром. Ее встретили примерно в 6:30 по местному времени (8:30 мск). Всего женщина провела в воде более 54 часов, побив мировой рекорд.

По данным газеты, свое достижение Томас отпраздновала шампанским и шоколадом. Рекорд установлен американкой спустя год после завершения курса лечения от рака груди.

До этого четыре пловца трижды пересекали пролив Ла-Манш без перерывов на отдых. Впервые Томас выступила в соревнованиях на открытой воде в 2007 году, впервые она переплыла Ла-Манш в 2012-м.

В июле титулованные пловцы из России, Японии, Южной Кореи и ЮАР завершили первый двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза. Они сумели добраться с мыса Крильон на острове Сахалин до мыса Соя на острове Хоккайдо. Из-за течений и непогоды экстремалам пришлось преодолеть расстояние в 66 км вместо запланированных 43 км.