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Американка впервые переплыла Ла-Манш четыре раза подряд

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Фото: facebook.com/Sarah Thomas
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Гражданка Соединенных Штатов Сара Томас стала первым в мире человеком, переплывшим пролив Ла-Манш четыре раза подряд. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает издание The Sun.

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37-летняя пловчиха завершила заплыв в британском портовом городе Дувр во вторник утром. Ее встретили примерно в 6:30 по местному времени (8:30 мск). Всего женщина провела в воде более 54 часов, побив мировой рекорд.

По данным газеты, свое достижение Томас отпраздновала шампанским и шоколадом. Рекорд установлен американкой спустя год после завершения курса лечения от рака груди.

До этого четыре пловца трижды пересекали пролив Ла-Манш без перерывов на отдых. Впервые Томас выступила в соревнованиях на открытой воде в 2007 году, впервые она переплыла Ла-Манш в 2012-м.

В июле титулованные пловцы из России, Японии, Южной Кореи и ЮАР завершили первый двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза. Они сумели добраться с мыса Крильон на острове Сахалин до мыса Соя на острове Хоккайдо. Из-за течений и непогоды экстремалам пришлось преодолеть расстояние в 66 км вместо запланированных 43 км.

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