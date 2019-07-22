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Пловцы-экстремалы преодолели пролив Лаперуза и добрались до Хоккайдо

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Титулованные пловцы из России, Японии, Южной Кореи и ЮАР завершили первый двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза. Они сумели добраться с мыса Крильон острова Сахалин до мыса Соя острова Хоккайдо. Из-за течений и непогоды экстремалам пришлось преодолеть расстояние в 66 км вместо запланированных 43 км. Весь путь они преодолевали без гидрокостюмов.

Это был первый в истории подобный заплыв, в нем участвовали 27 пловцов-экстремалов, в частности, члены сборной России, чемпионы мира, участники заплывов через Берингов пролив, пролив Ла-Манш, Первый Курильский пролив с Камчатки до Сахалина.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, этап стартовал 19 июля. Второй этап начался 20 июля. Во время заплыва действовали правила эстафетной гонки: каждый спортсмен мог находиться в воде не более 10 минут. Мероприятие прошло в рамках российско-японской народно-дипломатической миссии, девиз которой — «Навстречу солнцу и дружбе: от березки до сакуры».

Ранее сообщалось, что в Барнауле группа любителей зимнего плавания переплыла реку Обь. Заплыв они посвятили дню рождения президента РФ Владимира Путина.

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