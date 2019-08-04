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Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

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Фото: EUTERS/Yves Herman
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Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске. Прямую трансляцию с места событий вел телеканал BFMTV.

Запата под аплодисменты стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт примерно в 8:15 (9:15 мск) 4 августа. Во время полета он провел дозаправку на специально размещенной в проливе платформе.

35-километровую дистанцию инженер преодолел за 24 минуты. Он приземлился около города Сент-Маргарет Бэй в 8:39 (9:39 мск). На земле его встретили журналисты и поклонники.

Первая попытка, состоявшаяся 25 июля, стала неудачной из-за невозможности совершить дозаправку. Пилот не смог приземлиться на платформу из-за сильной качки и упал в воду.

Тогда полет инженера был приурочен к 110-й годовщине первого перелета через Ла-Манш, который 25 июля 1909 года совершил пилот Луи Блерио. Предполагалось, что скорость полета составит около 140 км /ч.

Летающая платформа Flyboard Air Запаты, работающая на авиационном керосине, оснащена пятью мини-турбореактивными двигателями. Они позволяют взлетать на высоту 3–3,5 км и развивать скорость до 190 км/ч с оператором. Без оператора доска разгоняется до 400 км/ч.

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