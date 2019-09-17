В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

В сирийской провинции Идлиб военные правительственной армии обнаружили пещеру, где организация «Белые каски» могла готовить видео про «химическую атаку». Об этом 17 августа сообщает ТАСС.

Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.

Помимо этого, там располагалась своеобразная съемочная площадка, где они снимали видео, чтобы потом обвинить правительственные войска в химической атаке.

Площадь пещеры составляет всего около 10 кв. м, при этом она была полностью командным пунктом, полевым госпиталем и помещением для сна.

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью ее деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.