В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября. Однако документ до сих пор не прошел первое чтение.

Суть проекта в том, чтобы закрепить в Трудовом кодексе в том числе цифровизацию трудовых отношений. Предполагается, что, например, сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии работника и работодателя, так и путем направления документа по почте или с помощью электронных средств, пишет «РИА Новости».

По словам одного из авторов проекта, депутата Гаджимета Сафаралиева, курс на цифровизацию в России будет продолжен и уже активно набирает обороты.

При этом указанный законопроект могут принять уже в конце года.

«Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году», — цитирует его РБК.

Таким образом парламентарий опроверг сообщения ряда СМИ о том, что с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск.

16 сентября сообщалось, что в Минтруде обсудят введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме. В пилотный проект войдут предприятия, входящие в нацпроект по повышению производительности.