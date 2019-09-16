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В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Инициатива об изменении правил ухода в отпуск пока находится на рассмотрении Госдумы. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил РБК один из авторов инициативы, депутат парламента Гаджимет Сафаралиев.

Ранее в этот же день некоторые СМИ сообщили, что в России с 1 октября заявление на отпуск можно будет подавать в электронном виде, но только в организациях с электронным документооборотом.

«Касательно этой новости с отпусками — понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому», — заметил депутат.

Сафаралиев добавил, что пока документ об изменении правил ухода в отпуск не принят.

30 августа депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

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