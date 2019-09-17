В Госдуме предложили признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы Василий Власов предложил приравнять рэп-баттлы к спорту и сравнил их с творчеством поэтов Серебряного века.

«Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — отметил парламентарий в своем обращении к министру спорта Павлу Колобкову.

Как отметил Власов, за последнее время очень часто элементы массовой культуры признавались спортом даже на международном уровне, как, например, брейкинг в качестве разновидности танцевального спорта. Поэтому, по его мнению, рэп-баттлы также могут стать частью спортивной культуры.

Кроме того, депутат уверен, что подобные состязания раскрывают красоту русского языка, способствуют его развитию и популяризации у молодежи.

«Творчество отечественных рэп-исполнителей очень схоже с творчеством русских поэтов-акмеистов Серебряного века», — цитирует его «РИА Новости».

В июне рэп-баттлы раскритиковал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По его мнению, этот жанр умер.