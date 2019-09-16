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Более 3 млн т зерна собрали в Липецкой области

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В первый раз за всю историю Липецкой области собрано 3,1 млн т зерна. Об этом стало известно в ходе полевого семинара. Также в регионе в этом году впервые планируют получить более 120 тыс. т сои и более 100 тыс. т рапса.

На семинаре ведущие агрокомпании представили новинки в селекции кукурузы, обсудили вопросы развития производства зерна кукурузы, сои и рапса в среднесрочной перспективе, пишет ИА «Абирег». «Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики», — заявил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщалось в июне, растениеводы региона планируют до конца сезона вырастить более 900 т ягод: садовую землянику, малину, смородину и черноплодную рябину. Производством ягод в промышленных масштабах занимаются четыре предприятия в Усманском и Лебедянском районах.

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