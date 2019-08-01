Первый миллион тонн озимой пшеницы собрали в Липецкой области

В Липецкой области собрали первый миллион тонн озимой пшеницы. Осталось обмолотить еще 35% площадей. Такие данные приводит региональное управление сельского хозяйства.

По информации на 31 июля, в районах области собрали 1,047 млн т озимой пшеницы, что почти в два раза больше, чем на аналогичную дату 2018 года. Cредняя урожайность составляет 44,1 ц/га, пишет LipetskMedia.

Пшеница является наиболее значимой статьей экспорта продукции агропромышленного комплекса региона. По предварительным данным, в первом полугодии 2019 года экспорт из региона составит не менее $55 млн.

Отгрузка зерна нового урожая начнется в августе.