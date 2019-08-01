Прямой эфир

Первый миллион тонн озимой пшеницы собрали в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области собрали первый миллион тонн озимой пшеницы. Осталось обмолотить еще 35% площадей. Такие данные приводит региональное управление сельского хозяйства.

По информации на 31 июля, в районах области собрали 1,047 млн т озимой пшеницы, что почти в два раза больше, чем на аналогичную дату 2018 года. Cредняя урожайность составляет 44,1 ц/га, пишет LipetskMedia.

Пшеница является наиболее значимой статьей экспорта продукции агропромышленного комплекса региона. По предварительным данным, в первом полугодии 2019 года экспорт из региона составит не менее $55 млн.

Отгрузка зерна нового урожая начнется в августе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уборочная кампания началась в Липецкой области
Первый миллион тонн зерна собрали в Тамбовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017