В Сургуте появилось граффити в честь пилотов аварийно севшего A321

В Сургуте закончили граффити с портретами пилотов A321. Авторы рисунка — художники из Самары. Рядом с портретами цитата: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Экипаж посадил самолет на кукурузное поле в Подмосковье. На борту находились 230 человек, все они остались живы.