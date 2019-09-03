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Авиакомпания анонсировала возвращение командира севшего в поле самолета к работе

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, сумевший удачно совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернется к работе 4 сентября. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«Завтра капитан выйдет на работу», — цитирует Скуратова ТАСС.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» также отметили, что компания выплатила компенсации 202 пассажирам самолета А321, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее перевозчик заявлял, что каждому пассажиру рейса выплатят компенсацию в счет возмещения вреда в размере 100 тыс. рублей.

15 августа Airbus A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в поле. Авиалайнером управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

На борту воздушного судна находились более 230 человек, в том числе более 40 детей, уточняет RT.

На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России. Остальных членов команды глава государства наградил орденами Мужества.

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