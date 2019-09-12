Граффити в честь пилотов аварийно севшего A321 появилось в Сургуте

В честь пилотов аварийно севшего аэробуса самарские художники создали граффити. Портреты Дамира Юсупова и Георгия Мурзина появились на многоэтажке в Сургуте. 15 августа экипажу пришлось посадить самолет в кукурузном поле Подмосковья. На борту находились более 230 человек, все они остались живы.