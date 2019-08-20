Итальянский художник нарисовал граффити с лицом Гагарина высотой 60 метров

В Одинцово появилось поистине космическое граффити. Лицо Юрия Гагарина высотой 60 м украсило жилой дом. Автор шедевра стрит-арта — итальянец Йорит Агоч. Он рисовал портреты многих знаменитостей, но россиян — впервые. Более 30 домов получат новое обличье в рамках фестиваля Urban Morphogenesis. Около 80 художников распишут фасады в микрорайоне Трёхгорка. Работа над всеми граффити будет завершена до конца августа.