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Во «ВКонтакте» запустили приложение «Сохраним лес»

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Фото: Depositphotos
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Федеральное агентство лесного хозяйства запустило в соцсети «ВКонтакте» приложение «Сохраним лес» в рамках одноименной всероссийской акции, стартовавшей 14 сентября.

Приложение представляет собой интерактивную карту, на которой отмечены территории, где будут высажены деревья. При помощи приложения любой желающий может выбрать удобное для себя место и поучаствовать в масштабном мероприятии.

Акция продлится до 31 октября, и за это время планируется высадить до 30 млн деревьев по всей стране. В экологической кампании уже поучаствовали тысячи россиян, в том числе политики, звезды театра, кино, шоу-бизнеса и телевидения, пишет НСН.

Например, в Иркутской области вместе с горожанами саженцы сажал пианист Денис Мацуев, в Красноярском крае — актер и режиссер Никита Высоцкий, в Якутии — телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

4 сентября сообщалось, что новую концепцию озеленения разработают в Томске.

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