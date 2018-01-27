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Жители Москвы выбрали кустарники и деревья для озеленения дворов

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Участники проекта «Активный гражданин» назвали кустарники и деревья, которые выбрали для озеленения дворов мегаполиса. Лидером голосования среди деревьев стал бархат амурский. На первом месте среди кустарников — сирень.

На втором месте среди деревьев — ель обыкновенная, на третьем —  дуб. Далее идут черемуха, рябина, ива, клен, ясень, липа и замыкает список яблоня.

На втором месте среди кустарников расположился чубушник, третьем место получил кизильник, сообщает «РИАМО».

Ранее сообщалось, что озеленение дворов Москвы стартовало в минувшем ноябре по просьбам москвичей на портале «Активный гражданин». В октябре в Москве завершилось благоустройство более 40 парков. 

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