Жители Москвы выбрали кустарники и деревья для озеленения дворов

Участники проекта «Активный гражданин» назвали кустарники и деревья, которые выбрали для озеленения дворов мегаполиса. Лидером голосования среди деревьев стал бархат амурский. На первом месте среди кустарников — сирень.

На втором месте среди деревьев — ель обыкновенная, на третьем — дуб. Далее идут черемуха, рябина, ива, клен, ясень, липа и замыкает список яблоня.

На втором месте среди кустарников расположился чубушник, третьем место получил кизильник, сообщает «РИАМО».

Ранее сообщалось, что озеленение дворов Москвы стартовало в минувшем ноябре по просьбам москвичей на портале «Активный гражданин». В октябре в Москве завершилось благоустройство более 40 парков.