В Москве 15 сентября стало самым холодным днем месяца

Воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днем месяца в Москве. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По информации синоптиков, среднесуточная температура воздуха в этот день была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в столице составила +12,6 градуса, уточняет телеканал «Звезда».

В ближайшую неделю в регионе ожидаются заморозки и небольшой снег. А на следующей неделе прогнозируется возвращение бабьего лета. C 23 по 27 сентября в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды.