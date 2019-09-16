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Маршрутка с пассажирами врезалась в столб и перевернулась в Томске

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Фото: vk.com/Регион-70
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Маршрутный автобус «ПАЗ» столкнулся со столбом электропередачи и перевернулся на бок в Томске, сообщает региональное управление МВД в понедельник, 16 сентября.

ДТП произошло на улице Иркутский тракт, где проходит автобусный маршрут № 2. В результате аварии пострадали семь человек.

По информации ТАСС, за второй автобусный маршрут отвечает перевозчик «ТрансАвто». Директор компании Юрий Иванов рассказал, что водитель перевернувшегося транспортного средства работает по договору субподряда и утром проходил медосмотр. Автобус также проходил техническое освидетельствование, и никаких нареканий перед выходом на маршрут не было, добавил он.

Как пояснил Иванов, причины ДТП пока не известны. По его мнению, авария связана с человеческим фактором.

Ранее в этот же день автобус с рабочими птицефабрики съехал в кювет под Красноярском. Пострадали 11 человек.

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