Прямой эфир

Трое человек поступили в реанимацию после аварии на железной дороге в Казахстане

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина и двое детей, пострадавшие в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Алма-Атинской области Казахстана, находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом в воскресенье, 15 сентября, рассказали «РИА Новости» в областном управлении здравоохранения.

«В результате ДТП на станции Шамалган пострадали три человека, один человек погиб. Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-летняя женщина госпитализированы в Карасайскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации», — отметили в ведомстве.

Железнодорожный состав около 19:20 (16:20 мск) врезался в автобус, который выехал на переезд в нарушение правил.

Накануне автобус с пассажирами съехал в кювет в Вологодской области, пострадали четыре человека. Автобус следовал по маршруту Вытегра–Череповец. В нем находились 20 человек. Одна из пострадавших госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таксист врезался в толпу в Японии
Двое пострадавших в ДТП под Ярославлем попали в реанимацию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019