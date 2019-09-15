Трое человек поступили в реанимацию после аварии на железной дороге в Казахстане

Женщина и двое детей, пострадавшие в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Алма-Атинской области Казахстана, находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом в воскресенье, 15 сентября, рассказали «РИА Новости» в областном управлении здравоохранения.

«В результате ДТП на станции Шамалган пострадали три человека, один человек погиб. Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-летняя женщина госпитализированы в Карасайскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации», — отметили в ведомстве.

Железнодорожный состав около 19:20 (16:20 мск) врезался в автобус, который выехал на переезд в нарушение правил.

Накануне автобус с пассажирами съехал в кювет в Вологодской области, пострадали четыре человека. Автобус следовал по маршруту Вытегра–Череповец. В нем находились 20 человек. Одна из пострадавших госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.