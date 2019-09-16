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Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

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Фото: vk.com/Инцидент Новосибирск
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Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе. Электрический разряд дважды угодил во внедорожник Toyota RAV4, когда тот ехал на небольшой скорости. Автомобиль осветила яркая вспышка, после чего водитель остановился.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора машины, ехавшей позади, сообщает телеканал «Звезда».

«Как страшно», — прокомментировала женщина за кадром.

По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Заднее стекло внедорожника покрыли трещины, но других видимых повреждений заметно не было.

3 сентября шаровая молния ударила в подстанцию в Боханском районе Иркутской области. В результате аварии без света остались жители 10 населенных пунктов.

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