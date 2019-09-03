Шаровая молния оставила без электричества населенные пункты Приангарья

Шаровая молния ударила в подстанцию в Боханском районе Иркутской области утром 3 сентября. В результате аварии жители 10 населенных пунктов остались без света.

В зону отключения электричества попали районный центр Бохан, село Новая Ида, деревни Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на информацию Иркутской электросетевой компании.

Ранее физики из Финляндии и США создали и сфотографировали необычный квантовый объект или магнитный вихрь, который по облику и свойствам похож на шаровую молнию. Для этого ученые использовали два противоположно направленных потока электрического тока.