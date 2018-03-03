Физикам удалось создать квантовую «шаровую молнию»

Физики из Финляндии и США создали и сфотографировали необычный квантовый объект или магнитный вихрь, который по облику и свойствам похож на шаровую молнию.

Как сообщает журнал Science Advances, для этого ученые использовали два противоположно направленных потока электрического тока.

По словам исследователей, это говорит о том, что и природные шаровые молнии такого типа могут возникать в результате обычных ударов грозовых разрядов.

Такие квантовые объекты обладают чрезвычайно высокой стабильностью, что позволяет использовать их в качестве долговечных ячеек памяти для компьютеров.

Ранее группа ученых из США, Тель-Авива, Германии, Франции и России запустили первый эксперимент на коллайдере тяжелых ионов NICA в подмосковной Дубне.



