Прямой эфир

Ученые начали первые испытания на коллайдере NICA в Дубне

0
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа ученых из США, Тель-Авива, Германии, Франции и России запустили первый эксперимент на коллайдере тяжелых ионов NICA в подмосковной Дубне. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске сообщил директор лаборатории физики высоких энергий Владимир Кекелидзе.

«NICA пока еще не построена, даже здание, где она будет расположена, закончат только в следующем году. Но эксперименты начались в рамках научной программы NICA. Она имеет несколько этапов. Один из этапов — не на коллайдере, а на ускорителе с фиксированной мишенью», — приводит слова Кекелидзе телеканал «360».

NICA — это один из шести проектов класса megascience в России, создание которого запланировано в период 2016–2020 годов. В его рамках будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, во Вселенной образовались ли протоны и нейтроны во время Большого взрыва, а также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий. Первый пробный запуск планируется провести в 2019 году.

Адронный коллайдер NICA стал первым официально утвержденным международным проектом ускорительного комплекса в России. Работа над ним объединит специалистов из более 25 стран, а также сотрудников нескольких десятков научных центров со всей планеты. Основная цель проекта заключается в возникновении моделирования Вселенной, а также изучении свойства плотной материи. Окончательно проект планируется реализовать к 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти РФ направят 3,9 млрд рублей на создание коллайдера в Дубне
РФ выделит средства на модернизацию Большого адронного коллайдера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017