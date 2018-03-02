Ученые начали первые испытания на коллайдере NICA в Дубне

Группа ученых из США, Тель-Авива, Германии, Франции и России запустили первый эксперимент на коллайдере тяжелых ионов NICA в подмосковной Дубне. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске сообщил директор лаборатории физики высоких энергий Владимир Кекелидзе.

«NICA пока еще не построена, даже здание, где она будет расположена, закончат только в следующем году. Но эксперименты начались в рамках научной программы NICA. Она имеет несколько этапов. Один из этапов — не на коллайдере, а на ускорителе с фиксированной мишенью», — приводит слова Кекелидзе телеканал «360».

NICA — это один из шести проектов класса megascience в России, создание которого запланировано в период 2016–2020 годов. В его рамках будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, во Вселенной образовались ли протоны и нейтроны во время Большого взрыва, а также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий. Первый пробный запуск планируется провести в 2019 году.

Адронный коллайдер NICA стал первым официально утвержденным международным проектом ускорительного комплекса в России. Работа над ним объединит специалистов из более 25 стран, а также сотрудников нескольких десятков научных центров со всей планеты. Основная цель проекта заключается в возникновении моделирования Вселенной, а также изучении свойства плотной материи. Окончательно проект планируется реализовать к 2023 году.