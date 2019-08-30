Больница в Миассе осталась без электричества из-за непогоды

Электричество отключилось в одной из больниц Миасса в Челябинской области. Причиной стали сильные дожди и ветер.

Из-за того, что перестала работать электронная запись на прием к врачу, пациентов регистрируют вручную, сообщает сайт «Первого областного». В администрации обратились к пациентам с просьбой отнестись с пониманием к подобным форс-мажорным обстоятельствам.

Ранее на 30 августа в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления, по прогнозам синоптиков, продолжатся и в предстоящие выходные.