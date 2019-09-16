Ежегодный осенний мотофестиваль пройдет в Москве 21 сентября

В Москве 21 сентября пройдет осенний фестиваль байкеров, приуроченный к закрытию мотосезона. Об этом 16 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Заезд стартует в 11:30, а праздничная программа — в 12:00. Любители мотоспорта проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу, после чего вернутся обратно на проспект. Там же пройдет яркое шоу с выступлениями спортсменов и музыкантов. В частности, на сцену выйдут группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь, уточняет «Москва 24».

На проспекте Сахарова будет работать мотодром и выставка новинок мотопроизводителей. Желающие смогут познакомиться с культурой индивидуального декорирования мотоциклов. Также перед гостями фестиваля выступят пилотажные группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по столице, а также команды столичных спасателей. На мероприятии ожидается не меньше 6 тыс. поклонников мотоспорта, пишет «Федеральное агентство новостей».

Осенний мотофестиваль впервые прошел в Москве в 2018 году, его посетили свыше 40 тыс. человек, а участие в мотопараде приняли порядка 5 тыс. байкеров.

15 сентября в Москве прошел осенний городской велофестиваль. Участие в нем приняли порядка 30 тыс. человек.