Доход бюджета Ямала вырастет до 215 млрд рублей

Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам 2019 года должен вырасти на 20 млрд рублей и достичь рекордных 215 млрд рублей. Соответствующие изменения в закон «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предложил внести глава округа Дмитрий Артюхов. Проект размещен на сайте правительства ЯНАО.

В изначальной версии документа указано, что доходная часть бюджета составит 175 млрд рублей, однако в марте доходы выросли на 20 млрд. Теперь показатели предлагается исправить с 195 млрд рублей на 215 млрд рублей. Аналогичные изменения претерпит расходная часть бюджета, пишет ИА «Ура.ру».

Законопроект предусматривает, что в следующем году доходы составят 182 млрд рублей, а в 2021 году достигнут 190 млрд рублей. Внесенные изменения должны одобрить депутаты окружного Заксобрания.

Отмечается, что в 2019 году бюджет на Ямале сбалансированный. В прошлом году доходная его часть составила 212 млрд рублей.