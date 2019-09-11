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Счетная палата рассказала об объеме нарушений при исполнении бюджета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Объем нарушений при проверке исполнения бюджета за 2018 год составил 426,2 млрд рублей. Об этом сообщила в своем отчете Счетная палата.

Кроме того, отмечается, что по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 22,1% (121,1 млрд рублей), пишет ТАСС.

Самый большой объем нарушений в 2018 году выявлен при использовании средств федерального бюджета, при оказании услуг населению госучреждениями и при госзакупках.

19 августа сообщалось, что инфляция в России может достичь заложенного в бюджете целевого значения в 4,3% по итогам 2019 года в случае сохранения текущей динамики. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь–июнь текущего года.

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