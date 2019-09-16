Крестный ход прошел в Подмосковье в память о княгине Елизавете Романовой

В Подмосковье отметили 155-летие со дня рождения Елизаветы Федоровны Романовой. Память великой княгини почтили традиционным крестным ходом. Супругу великого князя Сергея Александровича особо почитают в народе. Княгиня Елизавета создала в России женское движение милосердия. В 1992 году новомученица была причислена к лику святых. Праздничную службу провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.