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Мельницу XVIII века отреставрируют в Курской области

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Водяную мельницу, возведенную без единого гвоздя в XVIII веке, отреставрируют в Курской области. Она станет центром этнографического комплекса.

Мельница является памятником русского зодчества. Сооружение сохранилось до наших дней в действующем режиме. О реставрации мельницы сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, специалиста, который может заняться восстановлением уникального строения, нашли в другом регионе. Он уже осмотрел мельницу, предполагается, что запуск состоится уже в октябре. Посетители смогут увидеть помол зерна, сообщает «Курская правда».

В дальнейшем вокруг мельницы построят летний театр, общественные пространства и здания в старорусском стиле, в том числе отель.

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