В Москве отреставрируют мемориальный памятник дочери Пушкина

В Москве отреставрируют 74 мемориальных памятника XVIIXIX веков, включая надгробный памятник дочери поэта Александра Пушкина, на территории дворянского некрополя Донского монастыря и Донского кладбища. Об этом 12 сентября сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, захоронения собрания Донского некрополя являются особым памятником мемориального искусства возрастом до 300 лет, и кроме реставрационных работ исполнителю надлежит обеспечивать охрану объектов. Среди культурных объектов — мемориальный памятник дочери Александра Пушкина Марии Гартунг, уточняет НСН.

Восстановительными работами будет заниматься победитель конкурса с ограниченным участием. Максимальная цена контракта составляет 174,5 млн рублей. Реставрационные работы по сохранению захоронений необходимо выполнить до 30 ноября 2021 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

6 сентября сообщалось, что в Москве за восемь лет отреставрировали 1330 памятников архитектуры.