Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте

Чиновница управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу после концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию. Поводом стала нецензурная брань.

По данным РЕН ТВ, на музыканта пожаловалась специалист правового отдела Александра Мирошниченко.

Как отмечает местное издания CityReporter, концерт на «Ростов-Арене» посетили более 45 тыс. человек. Это один из рекордных показателей стадионного тура Шнурова.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» после завершения финального стадионного тура коллектива. В рамках гастролей запланировано девять концертов, последний из которых состоится 1 декабря в Челябинске.