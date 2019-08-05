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Шнуров посвятил стихотворение Вилли Токареву

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение музыканту Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа после болезни. Стих артист опубликовал на своей странице в Instagram.

В стихотворении Шнуров поделился своими воспоминаниями о студенческих посиделках в «параднике», когда песни Токарева слушали на аудиокассетах, перематывая их вручную карандашом, когда в магнитофоне «садилась батарейка».

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«Аккомпанировал певец по кличке Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем», — написал Шнуров в память о музыканте, взяв для окончания стихотворения цитату из его песни «Небоскребы, небоскребы».

Как отмечает телеканал «360», всю жизнь Токарева окружали известные люди. Будучи студентом, он выступал в джазовом оркестре Анатолия Кролла, аккомпанировал Марку Бернесу, был приглашен в ансамбль «Дружба» Александра Броневицкого, где пел в одной вокальной группе с Эдитой Пьехой.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из московских больниц в возрасте 84 лет из-за прогрессирующей онкологии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», слухи о проблемах со здоровьем у шансонье появились в мае, а последние недели Токарев провел в больнице в тяжелом состоянии.

Известность публики он завоевал после исполнения композиций «Летят перелетные птицы», «В шумном балагане» и других. Всего за свою карьеру музыкант записал порядка 50 альбомов. Как пишет НСН, родные исполнителя будут в равных долях получать авторские отчисления за его песни. На наследство Токарева претендуют его 53-летний сын от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена, а также ее дети.

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