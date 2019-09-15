Прямой эфир

Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил возможность смены названия самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). По его словам, судно может получить российское название.

«Мы смотрим на будущее программы SSJ-100 с оптимизмом»
Глава Минпромторга Денис Мантуров — о перспективах «Суперджетов», импортозамещении и значении ПМЭФ

«Что касается ребрендинга — может быть, это действительно надо сделать», — сказал он в интервью РБК, опубликованном в воскресенье, 15 сентября.

Также Чемезов отметил, что в ближайшее время необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По его словам, сейчас у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут».

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный самолет. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
В Британии экстренно посадили самолет из-за пролитого пилотом кофе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019