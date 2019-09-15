Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил возможность смены названия самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). По его словам, судно может получить российское название.

«Что касается ребрендинга — может быть, это действительно надо сделать», — сказал он в интервью РБК, опубликованном в воскресенье, 15 сентября.

Также Чемезов отметил, что в ближайшее время необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По его словам, сейчас у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут».

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный самолет. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров.