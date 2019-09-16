Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон был настолько яркой и противоречивой фигурой, что в прессе еще долго будет муссироваться тема о причинах его неожиданной отставки. В то время, когда практически по всем вопросам у республиканцев и демократов непримиримые позиции, увольнение Болтона приветствовали обе партии.

Тем не менее интрига сохраняется и все ждут его дальнейших шагов. Уйдет ли Болтон в тень, как многие другие уволенные Трампом сотрудники Белого дома, или начнет информационную войну против президента?

Однако сейчас главный вопрос, кто придет на смену Болтону. На американском внешнеполитическом горизонте достаточное число высокопрофессиональных экспертов, но большинство из них принадлежат к так называемому глубинному государству, или, по определению самого Трампа, к противостоящему ему «вашингтонскому болоту». В списке потенциальных кандидатов около десятка имен. Но, к сожалению, почти все они подходят под это определение.

Сначала прошел слух, что нынешний госсекретарь Майк Помпео повторит дубль Киссинджера, который в бытность президентства Ричарда Никсона совмещал одновременно две должности: советника по национальной безопасности и главы Госдепа. Однако это было маловероятно, и эту версию вскоре развеял сам Помпео. Чаще всех теперь звучат имена Стивена Бигана, нынешнего представителя США на переговорах с Северной Кореей, и нынешнего посла в Германии Ричарда Греннеля.

Обе кандидатуры не вызывают особого энтузиазма. Никаких успехов по Северной Корее у Бигана пока не наблюдается, а поведение Греннеля явно не соответствует принятым элементарным дипломатическим нормам. По разным причинам последняя кандидатура вряд ли понравится как сторонникам Трампа, так и европейским союзникам, которым Греннель откровенно дерзил.

В то же время следует отметить, что после интервью телеканалу Fox News, которое дал отставной полковник Дуглас МакГрегор, также находящийся в коротком списке кандидатов, возможно, это — именно тот человек, на кого Трампу следует обратить особое внимание.

Я давно наблюдаю за этим экспертом и могу подтвердить, что его мировоззрение очень близко идеям Трампа, высказываемым им во время избирательной кампании 2016 года. К сожалению, он так и не сумел их воплотить из-за сопротивления того самого «вашингтонского болота».

Так, МакГрегор неоднократно заявлял, что Америке пора прекратить играть роль мирового полицейского. Он резко критиковал Болтона и призывал к выводу американских войск из Афганистана и Сирии. По мнению полковника, следует оставить решение вооруженных конфликтов в этих странах основным игрокам Ближневосточного региона.

МакГрегор также полностью поддерживает стратегию Трампа концентрироваться главным образом на внутренних делах страны в соответствии с доктриной America First, а также на начале стратегического диалога с Россией.

Первый советник по национальной безопасности Майкл Флинн также разделял взгляды Трампа в отношении России, и, возможно, именно поэтому его быстро скомпрометировали противостоящие президенту спецслужбы администрации Барака Обамы. Теперь у Трампа есть еще одна возможность поставить на эту важную позицию правильную фигуру, но воспользуется ли он этим шансом, пока неясно.

К счастью, должность советника по национальной безопасности не нуждается в утверждении сенатом. Там любая кандидатура, призывающая к ограничению вмешательства США в мировые конфликты и тем более к диалогу с Россией, была бы заблокирована подавляющим большинством голосов.

Впрочем, с Трампом всегда нужно быть готовым к любым неожиданностям, но надо признать, что, несмотря на иногда жесткую риторику, он не начал ни одной новой войны, как это сделали его предшественники в нынешнем столетии. К сожалению, несмотря на предвыборные обещания, Трамп пока не смог и вывести страну из ранее развязанных США военных конфликтов.

Советник со взглядами Дугласа МакГрегора мог бы сыграть и важную роль в поисках решения украинского кризиса. На этом направлении нужна тотальная перезагрузка, в том числе и замена нынешнего представителя США на Украине Курта Волкера. Достаточно вспомнить, что еще за несколько дней до выборов президента Украины Волкер лоббировал Порошенко, что красноречиво говорит о его понимании происходящих там процессов.

Кстати, Трамп недавно намекнул, что готов принять участие в предстоящем заседании «нормандского формата», и здесь, безусловно, нужен человек, который мог бы дать ему дельный и конструктивный совет касательно событий на Украине.

Наконец, не следует сбрасывать со счетов и приглашение Трампа Владимиру Путину принять участие в следующем заседании G7, которое планируется в США в 2020 году, скорее всего — во флоридском поместье президента. Если бы Болтон оставался переговорщиком Трампа в этом процессе, шансы на участие президента России в саммите были бы равны нулю. Однако всё может измениться, если Трамп найдет достойную замену на должность советника по национальной безопасности. И этот человек будет разделять взгляды своего босса.

Автор — президент Американского университета в Москве

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